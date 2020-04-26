Киев, , 17:19 — REGNUM Наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось у всех священнослужителей Киево-Печёрской лавры, передаёт 26 апреля РБК.

По словам представителя церкви митрополита Климента, заражёнными оказались порядка 200 человек. Кроме священников, заболели и монахи, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии.

В трёх случаях заражение коронавирусной инфекцией закончилось смертью, многие заболевшие уже выздоравливают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса в Киево-Печёрской лавре началась в начале этого месяца. С 5 апреля обитель закрыта на карантин.

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