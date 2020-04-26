Найроби, , 17:06 — REGNUM Дорогостоящий алкоголь предложил включить в продуктовые наборы для малоимущих Майк Сонко, мэр столицы Кении, города Найроби. Об этом 26 апреля сообщает CNN.

Глава города предложил добавлять в каждый продуктовый набор маленькую бутылку коньяка Hennessy, пояснив, что алкоголь является хорошим дезинфицирующим средством для горла. Кроме того, Сонко заявил, что из исследований, сделанных Всемирной организацией здравоохранения может придти к выводу, что алкоголь является одним из средств для уничтожения коронавируса.

В ответ на это предложение представитель компании Hennessy в странах Восточной Африки Анн-Клэр Деламар заявила, что продукция бренда, как и любой другой алкогольный напиток не может предотвратить заражение коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, чтоспециалисты ВОЗ рекомендовали людям во всём мире отказаться от употребления табака и алкоголя, которые не защищают от коронавирусной инфекции, а наоборот, могут навредить организму человека и ослабить иммунитет.

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