Белград, , 16:58 — REGNUM В Сербии за последние сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщило 26 апреля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число умерших в результате заражения коронавирусом в Сербии за период с начала пандемии достигло 156 человек.

Сообщается также, что за сутки на территории страны подтверждено 263 новых случая заражения вирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 8042 человек.

По информации министерства, на сегодняшний день с COVID-19 госпитализированы 3044 пациента, 85 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Излечились и были выписаны из больниц 1182 человека.