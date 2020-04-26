Тегеран, , 16:50 — REGNUM Власти Ирана готовы начать открытие мечетей в частях страны, которые менее затронуты эпидемией коронавируса, 26 апреля сообщает агентство Tasnim.

Правительство Ирана планирует определить районы, в которых будут ослабляться ограничения. Мечети можно будет открыть в районах, где прекратились случаи заражения и смерти от COVID-19.

Отметим, число погибших в Иране от COVID-19 за сутки возросло на 60, до 5710. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране превышает 90 тысяч.

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