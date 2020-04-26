Улан-Удэ, , 17:03 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции в городской больнице №4 в Улан-Удэ произошла по вине медицинских сотрудников учреждения, которые грубо нарушали карантинный режим и скрывали признаки своей болезни. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе главы республики Алексея Цыденова со ссылкой на его заявление.

По словам Цыденова, «персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов».

Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал этой больницы довел до ситуации, когда в Бурятии наблюдается серьёзная вспышка коронавируса.

«Мы сегодня будем принимать решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили. Будем усиливать ограничительный режим», — сказал Цыденов.

Таким образом, как он отметил, в республике вновь будут закрыты непродовольственные магазины и парикмахерские.

«Будем снова закрывать и принимать усиленные меры для того, чтобы сейчас опять не допустить разрастание инфекции», — добавил он.

Напомним, по состоянию на 26 апреля в Бурятии зарегистрировано 209 случаев заражения новым коронавирусом. В настоящее время в больницах находятся на лечении 138 человек, из них трое больных — в тяжелом состоянии. Еще один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, до вспышки коронавирусной инфекции в городской больнице №4 в Улан-Удэ, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер.

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