Амстердам, , 16:38 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах приблизилось к 38 тыс. человек, сообщает 26 апреля национальный институт здравоохранения.

Всего в стране инфицированы SARS-CoV-2, по подсчётам института, 37 845 человек.

Уточняется, что за последние 24 часа в стране выявлено 655 новых случаев инфицирования, 66 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, главными очагами заражения SARS-CoV-2 и смертности от COVID-19.остаются Западная Европа и США.

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