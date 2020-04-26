Москва, , 16:20 — REGNUM Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался на 55-м году жизни в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба Московского патриархата.

Отмечается, что несколько дней назад епископ Вениамин был доставлен в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Семашко.

«Накануне владыка был переведён в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Епископ Вениамин (Королёв) родился 26 октября 1965 года в Орловской области в семье рабочих. Крещен в младенчестве. В 1996 году поступил в Знаменский мужской монастырь Курска, где позднее был рукоположен в сан иеродиакона, а затем — в сан иеромонаха. Будучи насельником монастыря восстанавливал переданный Курской епархии храм Ахтырской иконы Божией Матери.

В 1999 году был переведён для несения послушания в скит Серафима Саровского монастыря Коренной пустыни и стал начальником этого скита. В 2004—2012 годах был наместником Курской-Коренной пустыни. По благословению архиепископа Курского Германа совершал поездки в США по вопросам организации первого принесения чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Курскую епархию, посещал епархии, монастыри и приходы Русской зарубежной церкви в странах Западной Европы.

Решением синода от 26 июля 2012 года был избран епископом Железногорским и Льговским, а позднее в том же году был возведён в сан архимандрита.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе в результате заражения коронавирусом скончался 48-летний настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове Александр Агейкин.

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