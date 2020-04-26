Симферополь, , 17:02 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьезы, который, по его словам, никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме. Об этом 26 апреля он написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Ушел из жизни Джульетто Кьеза. Знал его лично. Талантливый журналист, писатель, общественный деятель, он был большим другом нашей страны», — говорится в сообщении.

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Аксенов добавил, что Кьеза неоднократно приезжал в Крым уже после присоединения полуострова к Российской Федерации, принимал участие в составе делегации Италии в Ялтинском международном экономическом форуме. Вспоминая об итальянском журналисте, глава Крыма подчеркнул, что Кьеза никогда не боялся, в отличие от своих европейских коллег, идти вразрез с доминирующими политическими установками и говорить правду о ситуации в Крыме.

«Он много сделал для того, чтобы донести эту правду до международной общественности, разбить пропагандистские мифы, прорвать информационную блокаду нашего полуострова», — отметил глава Крыма.

Аксенов также выразил слова соболезнования родным и близким итальянского журналиста, подчеркнув, что «светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) выразили соболезнования в связи с кончиной Джульетто Кьезы, назвав его большим другом и единомышленником ДНР.

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