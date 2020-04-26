Москва, , 16:14 — REGNUM Московская полиция пресекла массовую спонтанную вечеринку во дворе жилого дома в столичном районе Бутово. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщают столичные СМИ.

Установлено, что несколько десятков человек устроили вечеринку во дворе жилого многоквартирного дома в московском районе Бутово. «Антикоронавирусная» вечеринка имела место вечером 25 апреля.

Другие жильцы окрестных многоквартирных домов вызваили полицию. Приехавшие стражи порядка разогнали всех по домам. Проводится проверка.

Местные жители сообщают, что это уже далеко не первый раз, когда во дворах устраивают дискотеки, однако впервые к этому действу присоединилось так много людей. Многие оправдывают нарушителей режима самоизоляции, так как сидеть дома безвылазно столько времени просто невозможно.

По некоторым данным, штрафы за нарушение самоизоляции пока никому не выписывались.