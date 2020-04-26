Ульяновск, 26 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Ульяновской области достигло 331, сообщили 26 апреля в оперативном штабе по борьбе в коронавирусной инфекцией.
Количество летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в Ульяновской области трёх, число излечившихся — пяти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ульяновской области анонсировали создание единой лаборатории для исследования анализов на SARS-CoV-2.
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