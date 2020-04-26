Ханты-Мансийск, , 16:14 — REGNUM В Югре в Нефтеюганской окружной больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. У скончавшегося была тяжелая форма пневмонии, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Умерший работал вахтовым методом на Приобском месторождении. С 24 апреля он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

В оперативном штабе ХМАО отмечают, что ранее в Югре была зафиксирована смерть 70-летней жительницы Сургута с подтвержденным COVID-19.

Всего с начала пандемии на 26 апреля 2020 года в регионе зарегистрировано 274 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекции. Из них 55 человек выздоровели, двое скончались.