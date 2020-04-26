Рим, , 16:15 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о возобновлении производства на некоторых предприятиях страны в ближайшие недели, об этом 26 апреля сообщает La Repubblica.

«Мы работаем в эти часы, чтобы 4 мая вновь открыть значительную часть предприятий в сфере производства и строительства», — отметил Конте в интервью изданию La Repubblica.

Некоторые компании, ориентированные на экспорт, могут начать свою работу уже в ближайшую неделю, если получат на то соответствующее разрешение от местных префектур.

Если все пойдет успешно, то с 11 мая могут также открыться предприятия розничной торговли, а с 18 мая — бары и рестораны.

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