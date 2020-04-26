Москва, , 16:07 — REGNUM Народная артистка РСФСР и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стационаре и продолжает лечение. Об этом сообщил концертный директор певицы Сергей Горох в комментарии РИА Новости.

По его словам, «пару дней назад» Бабкина позвонила директору и стала интересоваться делами театра. Также в ходе разговора они обсудили условия самоизоляции и будущее день рождения внучки артистки Марфы, которую Бабкина собралась поздравлять.

«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи», — рассказал Горох.

Напомним, в начале апреля Бабкина попала в больницу. В СМИ появились слухи о заражении артистки коронавирусом. В ответ пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор заявил, что у Бабкиной диагностирована пневмония, а коронавирус не выявлен.