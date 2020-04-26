Нур-Султан, , 15:53 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 2693, сообщили 26 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число случаев среди регионов республики выявлено в Алма-Ате — 846. В Нур-Султане обнаружено 488 случаев, в Кызыл-Ординской области — 177, в Чимкенте — 167, в Атырауской области — 118. Выздоровели 677 человек, скончались 25 пациентов.

Напомним, 26 апреля в Алма-Ате скончалась 97-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусом. Смерть наступила из-за нарушения кровообращения мозга. Комиссия по изучению летальных исходов решила не относить случай к летальным по причине COVID-19.