Херсон, Украина, , 15:56 — REGNUM В пригороде Херсона около 300 фермеров вышли на акцию протеста. Трансляция события ведётся на сервисе Youtube.

Участники акции непрерывно ходят по мосту Антоновском мосту, препятствуя движению транспорта, а один из них высыпал на дорогу огурцы.

Фермеры возмущены тем, что из-за карантина местные власти закрыли все рынки, на которых они сбывали свою продукцию, при этом крупным торговым сетям привозить и продавать овощи разрешено. Протестующие требуют от местных властей организовать закупку и вывоз их продукции по нормальным ценам.

Отметим, что многие участники акции не используют никаких защитных средств и игнорируют призывы полицейских сохранять дистанцию.

По данным украинских СМИ, ситуацией возмущены также фермеры Днепропетровской и Запорожской областей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновцах заключённые СИЗО устроили бунт из-за того, что администрация приняла подсудимого с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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