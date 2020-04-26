Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM Крупнейший за последний два года лесной пожар обнаружили во время космического мониторинга в Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе национальной компании «Космос».

Площадь пожара в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области составила 6,7 тыс. га, в том числе 5,4 тыс. га — территория государственного лесного фонда.

«За два года проводимого космического мониторинга это первый случай пожара такого масштаба», — сообщили в компании. Пожар произошел в особо охраняемой природной зоне «Семей Орманы».

Напомним, вечером 25 апреля спасателя удалось локализовать пожар на территории лесного природного резервата «Семей Орманы». Ликвидация пожара продолжалась в круглосуточном режиме.

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