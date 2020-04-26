Харьков, Украина, , 15:33 — REGNUM В Харьковской области в психиатрической больнице №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что в психбольнице зафиксировали половину всех случаев заражения, выявленных в области за минувшие сутки.

Всего, по словам чиновника, в области госпитализированы 75 человек с симптомами заражения коронавирусом, один из них использует кислородную маску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на Украине зафиксировали 8617 случаев заражения коронавирусом. Скончались 209 человек, выздоровели 840 пациентов.

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