Москва, , 15:30 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на возможность избежать скачка числа заражений коронавирусной инфекцией, об этом 26 апреля она заявила в эфире телеканала «Россия-1».

"Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет», — отметила Попова.

Эксперт подчеркнула, что избежание взрыва — основная задача правительства и соответствующих структур, на сегодняшний день она выполняется.

«Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — выразила опасения Попова.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России достигло 80 тыс. 949 человек, число скончавшихся от COVID-19 составило 747 человек.