Чебоксары, , 15:27 — REGNUM В Чувашии растёт число выздоровевших пациентов, заражённых SARS-CoV-2. Их число достигло 44. В то же время умер ещё пациент, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

По состоянию на 26 апреля, в Чувашии за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных выросло до 421.

«Число выздоровевших тоже растет. На сегодня их 44», — говорят региональные власти.

На 26 апреля под медицинским наблюдением находятся более 1,5 тыс. человек, из них на домашнем карантине — свыше 1 тыс. жителей. Госпитализированы 437 человек, включая 17 несовершеннолетних.

Кроме того, ещё один человек (62-летний мужчина) скончался от осложнений, которые возникли в результате инфицирования коронавирусом.

«10 апреля он был госпитализирован в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: цирроз печени и подозрение на онкологический процесс. Врачи сделали все возможное, но спасти пациента не удалось. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, у других скончавшихся жителей Чувашии, у которых было выявлено заражение коронавирусом, также «имелись сопутствующие тяжелые заболевания», им было от 65 до 86 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 26 апреля подтвердили 597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — в результате общее число выявленных заражений достигло 6303 случаев.

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