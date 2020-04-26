Чебоксары, 26 апреля 2020, 15:27 — REGNUM В Чувашии растёт число выздоровевших пациентов, заражённых SARS-CoV-2. Их число достигло 44. В то же время умер ещё пациент, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.
По состоянию на 26 апреля, в Чувашии за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных выросло до 421.
На 26 апреля под медицинским наблюдением находятся более 1,5 тыс. человек, из них на домашнем карантине — свыше 1 тыс. жителей. Госпитализированы 437 человек, включая 17 несовершеннолетних.
Кроме того, ещё один человек (62-летний мужчина) скончался от осложнений, которые возникли в результате инфицирования коронавирусом.
Напомним, у других скончавшихся жителей Чувашии, у которых было выявлено заражение коронавирусом, также «имелись сопутствующие тяжелые заболевания», им было от 65 до 86 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 26 апреля подтвердили 597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — в результате общее число выявленных заражений достигло 6303 случаев.
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