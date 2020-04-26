Москва, , 15:10 — REGNUM Декорации сериала «Зулейха открывает глаза» не соответствуют исторической действительности. Об этом 26 апреля написал политолог Михаил Синельников-Оришак в своем Telegram-канале.

По его словам, улицу напротив Императорского Казанского университета вымостили еще в XIX веке. В качестве доказательства политолог приводит историческую фотографию. На кадрах фильма улица напротив университета не имеет никакого покрытия и на ней полно грязи и луж.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов попросил Генеральную прокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбление чувств верующих.

Он также призвал министерство культуры отказаться от бюджетного финансирования фильмов, очерняющих историю страны.

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