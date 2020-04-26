Минск, 26 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В пункте пропуска «Козловичи» на границе Белоруссии с Польшей установлен стационарный тепловизор, позволяющий в автоматическом режиме осуществлять контроль температуры тела 120 посетителям в минуту. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе таможенного комитета Белоруссии.
В распоряжение белорусского таможенного ведомства данное устройство поступило от китайской компании Nuctech. Тепловизор разместили в бюро, где производится оформление водителей-экспедиторов.
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Напомним, в аэропорту «Минск» в целях предотвращения распространения коронавируса работникам и посетителям ежедневно измеряют температуру тела.