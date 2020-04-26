Пермь, , 15:23 — REGNUM Генеральная прокуратура России заявила 26 апреля, что число детей-сирот в стране сократилось за шесть лет в два раза — с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.

Ситуацию ИА REGNUM прокомментировал председатель пермского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Алексей Мазуров:

На мой взгляд, заявление о сокращении числа детей-сирот в России выглядит явным лукавством и попыткой оправдать созданную за последние восемь лет в России ювенальную систему, которая фактически сделала детей инструментом для зарабатывания денег. А цифры, которые приводит Университет прокуратуры РФ, по моему мнению, лишь говорят о масштабе происходящих негативных явлений.

Исследователи почему-то говорят о семейном устройстве, хотя речь в этом случае явным образом идёт об опекунских семьях, а не об усыновлении детей. И при этом умалчивают, что опекунская семья — это не семья в том понимании, к которому мы привыкли. Поэтому говорить о том, что ребёнок перестал быть сиротой можно, только если он вернулся в родную семью или был усыновлён в другой.

Что касается опеки, то: во-первых, опекуны должны давать понять ребёнку, что они не являются его родителями, во-вторых, они могут по собственному желанию отказаться от опеки в любой момент.

В-третьих, в России сегодня существует дисбаланс в обеспечении родных семей и опекунских. Из-за этого можно часто наблюдать ситуацию, когда детей отнимают у родных родителей фактически за бедность. А потом отдают их опекунам, которым ещё и платят деньги за их содержание, а также в качестве вознаграждения в рамках договора.

Таким образом, сложно сказать, что ребёнок действительно перестал быть сиротой, если его перевели из приюта или учреждения уничтожаемой системы детдомов, и «семейно-устроили» в семью опекунов

Кстати, не могу также не отметить следующий момент. Если «обеспечить раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми», то в текущей ситуации это приведёт к тому, что всё больше детей будет перемещено из родных семей в опекунские. Но, согласно подходу, который демонстрирует прокуратура, эти дети не будут считаться сиротами.

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