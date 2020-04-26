Москва, , 14:24 — REGNUM В Совфеде соболезнуют в связи со смертью итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьезы.

«Это был человек удивительной силы духа, образцовой порядочности и высочайшего профессионализма. На протяжении многих десятилетий он отстаивал свои убеждения, не уступая напору толпы и натиску властей. Сохраняя совесть в себе и возвращая ее, по мере возможностей, окружающим», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Джульетто Кьеза, специализировавшийся, в частности, на СССР и России, скончался на 80-м году жизни. В 2004 году Кьеза добился избрания в Европарламент. В 2007 году он опубликовал вызвавшую немалый резонанс книгу, в которой объясняет, почему официальная версия о терактах 11 сентября 2001 года в США, по его мнению, не соответствует действительности.

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