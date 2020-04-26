Пекин, 26 апреля 2020, 14:03 — REGNUM Закрытый склад для перевалки сыпучих грузов открыли в китайском речном порту в городе Юэяне провинции Хунань, сообщает 26 апреля издание Macau Busines.
Склад обеспечивает экологически чистую перевалку сухих грузов. Его длина 470 метров, ширина — 110 метров, высота — 46,5 метров. Закрытый тип склада позволяет полностью избавиться от загрязнения пылью.
Напомним, в феврале 2019 года NASA опубликовало спутниковые данные, показывающие количество насаждений на планете. По данным космического агентства, ситуация с насаждениями улучшилась за счет деятельности Индии и Китая.