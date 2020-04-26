Москва, 26 апреля 2020, 14:01 — REGNUM Руководство многих банков России приняло решение перевести ряд своих сотрудников на режим самоизоляции на рабочем месте, об этом 26 апреля сообщает РБК.
Данное решение коснется той части персонала, работа которого необходима для поддержания функционирования финансовых учреждений, ввиду критической важности функций выполняемой данными сотрудниками.
Указанное решение позволит банкам оказывать услуги населению минимизировав личные контакты, что важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В частности, в Совкомбанке планируют переоборудовать офисы таким образом, чтобы сотрудники могли находиться здесь круглосуточно.
Напомним, в начале апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих недель до конца месяца, данное распоряжение призвано снизить скорость распространения инфекции в стране.