Астрахань, , 14:00 — REGNUM За сутки в Астраханской области еще 66 человек заболели COVID-19. Об этом сообщает приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Таким образом, новый коронавирус подтвержден у 304 человек.

Темпы заболевания в Астраханской области не снижаются, констатировал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«На протяжении всего апреля сохранялся тройной рост на неделю. Если ритмика не будет сбита, то к середине мая мы получим 5 тыс. заболевших», — отметил Шеин в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зафиксировано 6 361.