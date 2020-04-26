Куала-Лумпур, , 13:58 — REGNUM В Малайзии сообщили о 38 новых случаях заражения SARS-CoV-2, в то время как на Филиппинах зафиксировано 500 случаев смерти от COVID-19, сообщает Antara.

В министерстве здравоохранения Малайзии подтвердили, что в стране выявлено 5780 случаев заражения SARS-CoV-2 и 98 случаев смерти.

Между тем, министерство здравоохранения Филиппин сообщило о семи случаях смерти, в результате чего число смертей от COVID-19 на Филиппинах достигло 501. В стране также подтвердили 7579 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 8882 случая заражения SARS-CoV-2.

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