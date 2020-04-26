Сеул, , 14:01 — REGNUM Каждый десятый наёмный рабочий в Южной Корее зарабатывает менее одного миллиона в месяц (~$812). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно результатам опроса, проведенного во второй половине 2019 года среди 20 747 000 человек, 10,1% опрошенных зарабатывают менее одного миллиона вон в месяц (~$812), 23,1% — один-два млн вон ($812~$1625), 31,9% — два-три млн вон ($1625~$2440), 17% — три-четыре млн вон ($2440~$3250), 17,9% — более 4 млн вон (~$3250).

Известно, что среди людей, зарабатывающих меньше миллиона 30,6% респондентов заняты в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, 27,8% — в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, 23,7% — в сфере здравоохранения и социального обеспечения, 20% — в сфере искусства, развлечений и спорта.

Отмечается, что по сравнению с прошлым опросом доля наёмных работников, зарабатывающих менее миллиона вон (~$812) в месяц сократилась на 0,1%, от одного до двух миллионов вон ($812~$1625) — на 4%. Однако доля тех, кто зарабатывает от двух до трех миллионов вон ($1625~$2440) увеличилась на 2,2%, от трех до четырёх миллионов вон ($2440~$3250) — на 0,7%, более четырёх миллионов вон (~$3250) — на 1,1%.