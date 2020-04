28 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Артём Дубровский, , 10:22 — REGNUM В апреле 2020 года Джейсон Шрайер, новостной редактор интернет-издания Kotaku и автор бестселлера «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр», объявил об уходе с привычного места работы. Рядовым геймерам может быть незнакомо имя этого журналиста, однако своими трудами он сделал для индустрии и её фанатов ничуть не меньше, чем многие именитые разработчики. Чем же так знаменит этот «неудобный» для многих игровых студий автор?

Джейсон Шрайер Иван Шилов ©ИА REGNUM

Джейсону Шрайеру 32 года. Это молодой житель США, безмерно увлечённый индустрией видеоигр и тем, что происходит за её «кулисами». После окончания университета он работал внештатным корреспондентом на многие «технические» издания: Wired, Joystiq, Eurogamer, Edge и др. Однако по-настоящему талант журналиста раскрылся лишь в 2012 году, после того как ему предложили присоединиться к команде интернет-издания Kotaku. Джейсон начал с должности репортёра и вскоре занял место главного редактора раздела «новости».

Логотип Kotaku

Как оказалось, у Шрайера отлично получается задавать «неудобные вопросы» различным представителям игровой индустрии — так, он начал публиковать в Kotaku свои расследования. Из общения с разработчиками молодой журналист выяснил, что «внутренняя кухня» многих студий ничуть не менее интересна, чем игры, которые они делают. Особенно его поразил политика введения «кранчей» — особого вида постоянных переработок, характерных для игровой индустрии. Чаще всего студии сталкиваются с «кранчами» перед крупными выставками или перед непосредственным релизом игры. В такие периоды разработчики могут месяцами работать сверхурочно и не видеть родных и близких.

Проведя несколько подобных расследований, Джейсон выяснил, что от постоянных переработок страдают не только игровые гиганты, но и небольшие студии-разработчики. Причём информацией об ужасных условиях труда делились сами сотрудники — разумеется, анонимно. Они рассказывали о завышенных требованиях руководства и необходимости отказаться от личной жизни ради создания видеоигр. Например, культура регулярных «кранчей» оказалась абсолютной нормой для Naughty Dog — авторов Uncharted и The Last of Us, а также для Rockstar Games — создателей знаменитых GTA и Red Dead Redemption. Даже самые сомнительные решения руководства оправдывал тезис «для создания хорошей игры нужно чем-то пожертвовать».

Статьи Шрайера об ужасных условиях работы в известных студиях заставили игровое сообщество по-другому взглянуть на своих кумиров. Помимо этого, журналист всегда находил возможность узнать как можно больше подробностей о процессе разработки той или иной игры: со всеми взлётами и падениями. Некоторые из таких расследований мгновенно становились «интернет-хитами». Например, история неудачи Anthem или ранний взгляд на отменённую Dragon Age 4. Тем не менее не все разработчики были одинаково благосклонны к инициативному журналисту. Так, Bethesda Softworks в 2015 году навсегда внесла Kotaku в свой «чёрный список» за расследование об отмене Prey 2. Иногда же недовольные читатели и вовсе переступали черту — однажды Шрайер и Шон Мюррей (основатель Hello Games) получили письма с угрозами убийством за новость о переносе No Man’s Sky на несколько месяцев.

Шон Мюррей Official GDC

Тем не менее Джейсон Шрайер ни разу не склонился перед недоброжелателями. В 2017 году он выпустил в продажу свою первую книгу «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр», которая моментально стала мировым бестселлером. В ней журналист рассказал о непростом и тернистом пути известных студий-разработчиков и работе над их проектами. Так, одну из глав он посвятил провальному запуску Diablo III от Blizzard Entertainment, а другую — попыткам Bungie уйти от серии Halo и создать новую игровую франшизу (которой вскоре стала Destiny).

«Кровь, пот и пиксели» научила читателей по-особому относиться к любимым играм и уважать (а иногда и ненавидеть) их создателей. Для меня же самой удивительной главой в книге Шрайера стала хроника разработки «симулятора жизни» Stardew Valley. История о том, как молодой Эрик Бароне пять лет не выходил из дома, чтобы без чьей-либо помощи сделать игру своей мечты. В чём он, к слову, преуспел и стал одним из самых известных разработчиков-одиночек.

Благодаря трудам Шрайера создатели игр становились героями или злодеями — в зависимости от результатов его расследований. А сам автор вскоре стал самым известным игровым журналистом в истории, особенно знаменитым за свой крутой нрав и отсутствие страха перед недоброжелателями.

Тем не менее спустя восемь лет работы в Kotaku Джейсон всё же ушёл со своей должности. Глобально причиной его ухода стал конфликт с G/O Media — компанией, которой принадлежит Kotaku с 2019 года. По словам Шрайера, новое руководство не заботится о честной журналистике, а значит, ему пора подыскать себе новое место. Автор отметил, что возьмёт пару недель перерыва, чтобы провести это время с семьёй и закончить свою вторую книгу — вероятно, вновь посвящённую обратной стороне индустрии видеоигр.

Тем не менее вскоре стало известно, что Шрайеру предложили должность в Bloomberg News. На новом месте он продолжит рассказывать о разработке компьютерных игр и показывать миру «грязное бельё» их разработчиков. Кто-то скажет, что уход журналиста из Kotaku — это «конец эпохи». Мне же кажется, что это её начало. Остаётся лишь надеяться, что Джейсон ворвётся в рабочий процесс с новыми силами, а руководство Bloomberg поддержит его во всех, даже самых смелых начинаниях.

