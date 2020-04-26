Москва, , 13:53 — REGNUM Единственное российское судно-трубоуладчик «Адмирал Черский», способное достроить «Северный поток — 2», изменило курс на Находку. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В настоящее время «Адмирал Черский» проходит Ла-Манш и движется по направлению к Северному морю. Конечной точкой назначения судна указано порт Находка, откуда оно и вышло в феврале 2020 года.

Напомним, 10 февраля 2020 года судно-трубоуладчик «Адмирал Черский» вышло в Сингапур. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Адмирал Черский» может включиться в работу по строительству трубопровода «Северный поток — 2».

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