Курск, , 13:45 — REGNUM В Курске завершается перепрофилирование под инфекционные стационары городского роддома и горбольницы № 6. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В горбольнице № 6 не хватает более 20 специалистов. Их привлекут из резерва. Также возникли вопросы по количеству мониторов для аппаратов ИВЛ. Дефицит оборудования планируется решить с помощью федерального центра. В ближайшее время в регион должны поступить 20 новых аппаратов. Кроме того, в горбольнице продолжаются работы по установке газификатора для подачи кислорода. Его подключат до 15 мая.

«Замалчивание проблем в сегодняшней ситуации не допустимо. Обо всех сложностях, особенно по наличию средств индивидуальной защиты и оборудования, сразу же сообщайте мне. Если потребуется, буду привлекать помощь профильных министерств. Также прошу наладить взаимодействие между региональными структурами. Пока оно неудовлетворительное», — заявил губернатор Роман Старовойт после поездки в больницу.

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