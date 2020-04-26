Саранск, , 13:42 — REGNUM В Мордовии в поддержку врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом, записали песню «Рыцари в белых халатах». Также был снят клип, сообщает ИА REGNUM.

Авторами песни стали заслуженный поэт Мордовии Сергей Сеничев, а также художественный руководитель группы «Земляки» Игорь Лисенков. Клип доступен на официальных страницах Мордовии в социальных сетях.

«Мы хотели поблагодарить наших врачей, медсестер, всех людей в белых халатах, которые стали по-настоящему ангелами этой весны и воюют с этой новой инфекцией каждый на своем посту, который сейчас как передовая на фронте. Спасибо вам, дорогие медработники, и низкий всем вам поклон!», — сказал Сеничев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 26 апреля выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике в момента начала наблюдений зарегистрировано 518 случаев заражения коронавирусом.

В региональном штабе отмечают. что наблюдается рост пациентов с внебольничной пневмонией. В стационарах республики лечатся 614 человек, 19 человек находятся на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) в тяжёлом состоянии, восемь из них с подтверждённым диагнозом коронавирус.

Кроме того, под наблюдением медиков находятся 1305 человек на домашнем карантине и 83 жителя республики в обсервационных отделениях.