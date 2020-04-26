Москва, , 13:41 — REGNUM Сбор необходимых вещей для граждан России организовало посольство РФ в Аргентине. Об этом 26 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Она отметила, что посол России в Аргентине уговаривал людей воспользоваться возможностью улететь в Россию — испанскими авиалиниями до Мадрида, а потом в Москву.

Люди отказались от этого предложения «каждый по свои причинам, в основном не устроила цена».

«Теперь посольство помогает оставшимся, организуя помощь и собирая вещи», — написала Захарова.

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