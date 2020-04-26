Москва, , 13:40 — REGNUM Среди выявленных за прошедшие сутки зараженных коронавирусной инфекцией в России порядка 46% не имеют симптомов, об этом 26 апреля сообщается в заявлении оперативного штаба по коронавирусу.

Также в заявлении сообщается, что за прошедшие сутки было выявлено 6 тыс. 631 новых случаев инфицирования, общее число, таким образом достигло 80 тыс. 949 человек. зараженные появились в 83 регионах страны.

Всего от заболевания COVID-19 скончались 66 человек, общее число летальных исходов достигло 747 человек.