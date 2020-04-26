Кишинёв, , 13:53 — REGNUM В Молдавии из лечебных учреждений были выписаны еще 70 человек, выздоровевших от COVID-19. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным министерства, общее число выздоровевших от COVID-19 в Молдавии на текущий момент составило 895 человек.

Отмечается, что девятнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, четырнадцать находятся в критическом состоянии. 218 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 524 — в состоянии средней степени тяжести. 94 человека умерли от осложнений COVID-19.

Отметим, что общая численность зараженных коронавирусом в Молдавии остается прежней — 3304.

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