Владимир, , 13:37 — REGNUM Во Владимирской области с 27 апреля все посетители магазинов, аптек, вокзалов и пассажиры общественного транспорта и такси обязаны носить защитные маски или респираторы. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Владимир Сипягин.

Гражданам старше 65 лет разрешили посещать магазины и аптеки только с 09:00 до 12:00 с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

Детям до 18 лет запретили посещать все работающие магазины и предприятия сферы услуг без родителей. Исключения составляют обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных не дальше 100 метров от дома и вынос мусора.

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