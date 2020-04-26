Уфа, 26 апреля 2020, 13:31 — REGNUM 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба республиканского минздрава.
По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, всего в регионе зафиксировали 527 случаев заражения этой инфекцией. За минувшие сутки поправились 13 граждан, а всего поправились 72 человека.
При этом, 279 пациентов получают медицинскую помощь в больницах, а 162 проходят лечение на дому, отметил он.
Отмечается, что на текущий момент шесть медучреждений находятся на карантине. Сегодня прекращены карантинные мероприятия в двух отделениях больницы скорой медицинской помощи. А в городской клинической больнице № 21 частично сняты ограничительные мероприятия. С завтрашнего дня это медучреждение будет работать в штатном режиме.
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