Джакарта, , 13:24 — REGNUM Управление дорожной полиции в столице Индонезии Джакарте выявило 32 300 автомобилей, нарушавших ограничительные меры, введенные властями для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Kompas.

«Если мы посчитаем с 13 по 25 апреля, число нарушителей неуклонно уменьшалось, что указывает на то, что сообщество начало осознавать и соблюдать ограничительные меры», — заявил начальник отдела связей с общественностью полиции Джакарты комиссар Юсри Юнус.

Юсри Юнус также заявил, что полиция продолжит патрулирование.

Как известно, губернатор Джакарты Анис Басведан официально продлил введение в столице крупномасштабных социальных ограничений с 24 апреля до 22 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля 2020 года в столице Индонезии Джакарте выявлено 3746 случаев заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: В столице Индонезии выявлено 3746 случаев заражения SARS-CoV-2