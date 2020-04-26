Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Ассоциация южнокорейцев в Лос-Анджелесе окажет помощь южнокорейцам, испытывающих трудности, вызванные распространением коронавируса. Об этом сообщает KBS.

Известно, что ассоциация намерена выделить из фонда помощи $200 тыс.

Отмечается, что помощь будет оказана южнокорейцам и представителям предприятий, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за распространения коронавируса. В число первых претендентов войдут 400 человек.

«В связи с пандемией многие предприятия закрылись, люди потеряли работу. В связи с этим мы приняли решение оказать экстренную помощь тем, кто столкнулся с финансовыми трудностями», — отметила глава Ассоциации южнокорейцев в Лос-Анджелесе.