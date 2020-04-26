Тегеран, , 13:19 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирана озвучили новые данные по вопросу распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом 26 апреля сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования в Иране достигло 90 тыс. 481 человек, число скончавшихся от заболевания COVID-19 в стране составляет 5 тыс. 710 человек.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн 900 тыс. человек. Число смертей от COVID-19 превысило 200 тыс. человек.

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