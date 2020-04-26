Найроби, , 13:17 — REGNUM Вторая волна нашествия саранчи в Восточной Африке вызовет серьезные разрушения на континенте, который также страдает от вспышки коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление главы Африканского банка развития.

«Кажется, что те, кто смог избежать COVID-19, столкнутся с Locust-19 (нашествием саранчи)», — заявил Адесина Акивуми.

Последнее, к чему сейчас готова Африка, это нехватка продовольствия, подчеркнул он.

Напомним, что страны Восточной Африки серьезно пострадали от первой волны нашествия саранчи, начавшейся в конце 2019 года. К январю-февралю 2020 года полчища саранчи уничтожили посевы в Сомали, Эфиопии, Кении, Уганде и Южном Судане.

«Сейчас та саранча отложила личинки, после вылупления которых насекомых может стать в 20 раз больше, чем было ранее», — добавил Адесина.

По словам специалиста по прогнозированию распространения саранчи в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Кита Крессмана, в последний раз Кения сталкивалась с подобным нашествием саранчи 70 лет назад, когда являлась колонией Великобритании.

По данным ФАО, 40% от 160-миллионного населения региона Африканского Рога страдают от недоедания. Однако из-за нашествия саранчи продовольственная безопасность пострадает более серьезно.

Крессман подчеркнул, что новая волна саранчи окажет большее разрушение не только из-за своей численности, но и из-за того, что ее появление совпадает с началом посадочного сезона.

«Если крестьяне не отложат посадку, саранча истребит все посаженное, что очень опасно», — заявил эксперт.

«Пустынная саранча съедает любую зелень, однако ее излюбленной пищей являются молодые побеги. Они съедают все», — заявил руководитель группы по борьбе с саранчой в ФАО Сирилл Ферранд.

Как отмечают репортеры, ФАО удалось собрать 120 миллионов долларов США для борьбы с саранчой в Восточной Африке, однако действия организации осложнены запретами на полеты, введенными в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.