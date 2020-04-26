Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Шведский писатель Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет. Об этом 26 апреля сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на семью писателя.

Сообщается, что Энквист скончался после продолжительной болезни.

Энквист — писатель и драматург, автор более двадцати романов, девяти драм и пяти киносценариев. Он считается одним из самых известных в мире шведских писателей.

Энквист учился в Уппсальском университете и окончил его со степенью магистра философии. Он написал такие романы, как «Визит лейб-медика», «Библиотека капитана Немо» (1991), «Книга о Бланш и Мари». По его драме «Создатели образов» поставил телефильм Ингмар Бергман.