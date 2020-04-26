Тирасполь, , 13:27 — REGNUM В Приднестровье 26 апреля коронавирус подтвердили еще у одного местного жителя, таким образом число инфицированных коронавирусом в республике составило 383. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

«Из числа проб, 25 апреля остававшихся в работе, одна показала положительный результат… В числе инфицированных 47-летний житель с. Карагаш Слободзейского района», — отметили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что на данный момент лечение получают 336 человек. У 187 заболевших COVID-19 диагностировали пневмонию. Десять пациентов находятся в реанимации, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 28 человек выздоровели, 18 умерли — от осложнений.

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Напомним, ранее в Приднестровье до 15 мая был продлен режим чрезвычайного положения.