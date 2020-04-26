Джакарта, , 12:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии напомнило людям о том, что они должны не забывать о малярии в условиях пандемии COVID-19, сообщает Antara.

В министерстве заявили, что правительство пытается предотвратить рост случаев заболевания малярией во время пандемии COVID-19.

Представитель министерства Сити Надя Тармизи заявила, что малярия может ухудшить состояние человека, который заразился COVID-19.

Сити Надя Тармизи призвала жителей продолжать уделять приоритетное внимание поддержанию физической дистанции, носить маски, мыть руки с мылом, избегать скопления людей и не забывать использовать противомоскитные сетки, чтобы избежать укусов комаров.

«Помните, что хлорохин, используемый во время пандемии COVID-19, не является лекарством от малярии, поэтому, если вы заболели малярией, принимайте противомалярийные препараты в соответствии с правилами», — заявила Сити Надя Тармизи.

По её словам, период 2020—2024 годов является важным и решающим периодом в усилиях по достижению Индонезии, свободной от малярии, в 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране выявлено 275 случаев заражения SARS-CoV-2.

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