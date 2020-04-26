Дамаск, , 12:46 — REGNUM В Алеппо приступили к реставрации мечети Омейядов VIII века. Кадры с работами над восстановлением мечети опубликовал Youtube-канал War Is Over.

Храм, разрушенный боевиками, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что кладку и детали фасада специалисты восстанавливают по старым фотографиям и рисункам из Музея арабской культуры.

На полное восстановление мечети Омейядов потребуется около восьми лет. Реставрация ведется при поддержке российских благотворительных фондов.

Отметим, «старый город» в Алеппо, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, на 70% разрушен боевиками. Специалисты рассчитывают восстановить большинство объектов за пять лет.

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