Рязань, , 12:36 — REGNUM Пациент с подтверждённым диагнозом СОVID-19 скончался в Рязани, сообщает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональную оперативную группу. Мужчине было 66 лет.

Летальный случай произошёл 25 апреля в областной клинической больнице им. Н. Семашко. Мужчина был переведён из Касимовской ЦРБ в тяжёлом состоянии, имел сопутствующие хронические заболевания, три недели находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Окончательная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.