Орел, , 12:34 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил 26 апреля федеральный оперштаб.

Как уточнил в своём комментарии губернатор Орловской области Андрей Клычков, в числе заражённых — 27 человек, контактировавших с инфицированными, а также 15 человек, прибывших в регионе. Больше всего новых случаев заражения подтверждено в Орле — 11 человек.

Всего число заражённых в регионе достигло 363 человек, 32 выздоровели. Два человека с подтверждённым заражением скончались.