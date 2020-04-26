Москва, , 12:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Москве выявлен 2971 случай заражения COVID-19, столица осталась в лидерах по числу заражений. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Так, наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве — 2971 (ранее — 2612), Московской области — 576 (ранее — 605), Нижегородской области — 153 (ранее — 118).

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 42 480 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано 6 361 в 83 регионах страны.

Вместе с тем решение о продлении карантинных мер на майские праздники еще не принято, профильные министерства и ведомства готовят свои предложения в правительство РФ.

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