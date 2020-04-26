Рим, , 12:33 — REGNUM В возрасте 79 лет скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Об этом 26 апреля сообщает ТВЦ со ссылкой на его жену.

Кьеза много времени провёл в Советском Союзе и России. Помимо журналистской деятельности он с 1989 по 1990 годы работал научным сотрудником Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Кьеза был московским корреспондентом газет «Унита» и «Ла Стампа», а также вел свою колонку в «Литературной газете». Журналист написал ряд книг об СССР и России. В них он сочетал элементы исторического анализа, хроники и репортажа.

Его первая книга под названием «Операция Тегеран» была написана о неудачной операции отряда «Дельта» по освобождению американских заложников в посольстве Тегерана.

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