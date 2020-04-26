Красноярск, , 12:32 — REGNUM Ещё 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в Красноярском крае. Таким образом, как сообщили ИА REGNUM 26 апреля в краевом оперштабе, всего в регионе выявлено 508 заражённых, в том числе 59 человек уже выздоровели.

Случаи заболевания зарегистрированы в 40 муниципальных образованиях Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае скончались пять пациентов с коронавирусом.

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